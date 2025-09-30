なにわ男子の藤原丈一郎、女優の本田望結がこのほど、都内でダブル主演するテレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）の制作発表会を行った。

女優の葵わかな、俳優の神尾楓珠演じる高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と、彼らを取り巻く人物たちも含めた８人の男女が織り成す、“忘れられない恋”を描く切ないラブストーリー。藤原と本田は幼なじみでありながら、なかなか一歩を踏み出せない間柄を演じる。

真夏に真冬のシーンも撮影。マフラーをして撮影に臨み「誰かがアドリブで『寒いね』って言ったら手袋が用意された」（本田）とさらに防寒グッズが登場。他にもストーリーとは相容れない真反対の季節であることから、藤原は「冬のお芝居なのに、セミが鳴いて邪魔してくる」と苦笑いを浮かべた。

作品にちなみ、自身の宝物のような出来事を絵で表現。本田はフリップ一面に大きなカッパを描き「カッパに驚かされたんです」と唐突に告白。２人はＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」の中で、藤原がカッパの格好をして本田の前に現れるという検証企画で”共演”しているが、前触れもなくカッパのワードが登場したことに藤原は「ちゃんと説明して。不審者すぎる」と動揺を隠せない様子だった。