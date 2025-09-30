女優の葵わかな、俳優の神尾楓珠がこのほど、ダブル主演するテレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ＡＢＣテレビ制作、１０月１２日スタート、日曜・後１０時１５分）の制作発表会を都内で行った。

高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と、彼らを取り巻く人物たちも含めた８人の男女が織り成す、“忘れられない恋”を描く切ないラブストーリー。

２人は同学年で、初共演。互いの印象は対面前と変わったそうで、葵が「（神尾は）クールな印象を抱いていたけど、フランクで少年がそのまま大きくなった感じ」と表現。特に、なにわ男子・藤原丈一郎といるとにぎやかだといい「小学生２人いるみたいな」と指摘されていた。一方の神尾は葵について「姿勢が良いな…」と話すのみ。すかさず葵が「これといって印象がないってことでいい？」と確認すると、神尾は「一緒になって楽しんでくれる」と笑顔で返した。

作品にちなみ、自身の宝物のような出来事を絵で表現。神尾は「妹の誕生」と兄、自身と共に写る妹の写真を再現。「妹が生まれたことがうれしくて、兄ちゃんとして頑張っていかないと！と思った」と回想した。一方の葵は、父からもらい、今も大切にしているという言葉を挙げていた。