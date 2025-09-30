SixTONES松村北斗が“幼少期時代”熱弁 『秒速5センチメートル』主演として真摯な想い…大きな拍手
SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、奥山由之監督とともに、大阪市内で行われた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の特別試写会に登壇した。
【写真】似てる？ 貴樹（松村北斗）の幼少期を演じた上田悠斗
新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を実写化。松村にとって初の単独主演映画となった同作を、関西ではこの日初お披露目。松村はサプライズ参加となり、米津玄師の主題歌「1991」に乗せてステージに現れ、大阪のファンを沸かせた。
東京の小学校で出会った遠野貴樹（松村）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる感動ストーリー。心を通わせた2人は、異なる人生を歩み、雪の桜の木の下で交わした「2009年3月26日、またここで会おう」という約束の日が近づいてくる。貴樹の幼少期を上田、明里の幼少期を白山が演じる。
松村は、上田と白山について「とにかく2人が本当に素晴らしい」と激賞し、「2人がここまで培ってきたものと、現場で起こる奇跡と、なにより奥山さんと共鳴しあっているのが、本当に画面に現れていて、2人で1本でいいなと思うような出来栄え」とまで表現。
さらに「それだけの見ごたえと感情の量を、幼少期、高校生、社会人すべてを一つにまとめた奥山さんはあらためてすごい」と続け、「作品として、他じゃなかなか見られないような勢いを感じる幼少期時代です」と熱弁した。
自分のことではなく、主演として作品全体を見渡した松村の言葉に、思わず客席は聞き入った。司会者が「ちょっと拍手いただいていいですか？」と声をかけると、大きな拍手が起こった。
奥山監督は「すごくなごやかなムードで撮れた。チーム全体が誠実で真摯な人たちが集まってくれた」としみじみ語り、「どんな人でも悩みとか不安とか抱えていると思う。この映画が『大丈夫だよ』と言ってあげられる作品になれば」とメッセージを伝えた。
