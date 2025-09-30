SixTONES松村北斗、米津玄師の曲に乗せて大阪サプライズ “ミナミの飲食店”トーク…司会「おっしゃるとおり」
SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、奥山由之監督とともに、大阪市内で行われた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の特別試写会に登壇した。松村はサプライズ参加となり、米津玄師の主題歌「1991」に乗せてステージに現れ、ファンを沸かせた。
【集合ショット】松村北斗と上田悠斗＆白山乃愛ら大阪トーク
新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を実写化。松村にとって初の単独主演映画となった同作を、関西ではこの日初お披露目。TOHOシネマズなんばの客席が満員となるなか、松村は「結構気をつけないとネタバレするタイプなんで、一生懸命とめてください。ネタバレだと思ったら、忘れてください（笑）」とユーモアを交えた。
大阪にちなんだトークでは、松村が「仕事でももちろん来たことがありますし、プライベートでも来たことがあるますし、いっとき、1ヶ月近く、数週間かな、泊まり込みで仕事もしていたので、入りやすそうなお店は、ひと通り入ったことがある街ですね」と自負。
一方、この日の会場の近隣、ミナミエリア（なんば・道頓堀など）については、「グリコの（看板の）あたり？」としつつ、入りやすい店が「…少なかった」とポツリ。「ちょっと入りづらい店ありますよね、大阪の皆さん？」と同意を得ながら、「東京と比べてどっちが上とか下じゃないですけど、老舗すぎて…」と理由を吐露。
司会者は「おっしゃるとおり、ミナミの方が個性が強い店が多いんで、パンチが強いかもしれません」と合いの手。松村は身近なチェーン店を挙げて「入りやすい〜（笑）」と盛り上げた。
上田が「（大阪に）おじいちゃん・おばあちゃんの家がある」と言えば、白山は「ときどき大阪に来るときがあって、にぎやかだな、明るい場所だな」とにっこり。奥山監督が「活気がある街で、新幹線から降り立った時とか…」と表現すると、松村はうんうんとうなずき「違いますよね」と笑顔を見せた。
このほか、松村は、釜山国際映画祭の思い出や、少年少女時代を演じた上田と白山を優しくエスコートしながら、実写映画としての『秒速5センチメートル』の魅力を熱弁。最後は「ネタバレっぽいネタバレはない」と安堵の表情を浮かべながら、「物語を知っている方も知らない方も、まっさらな気持ちでスクリーンに向き合って観てください」と呼びかけていた。
東京の小学校で出会った遠野貴樹（松村）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる感動ストーリー。心を通わせた2人は、異なる人生を歩み、雪の桜の木の下で交わした「2009年3月26日、またここで会おう」という約束の日が近づいてくる。貴樹の幼少期を上田、明里の幼少期を白山が演じる。
