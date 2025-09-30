WEST.濱田崇裕、歴史あるゴルフ大会で「大役」決定 『ACNゴルフ2025』アンバサダー就任【コメント／中継＆イベント予定】
7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（※濱＝異体字）が、『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』（11月6日〜9日、兵庫県三木市・三木ゴルフ倶楽部）の大会アンバサダーに就任した。カンテレなどの中継に出演するほか、大会全体を盛り上げ、イベントにも出演予定。
【写真】『ACNゴルフ2025』ラウンドリポーターを務める鳥谷敬
同大会は、1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、今年で56回目となる国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント』として新たに生まれ変わり、今年で3回目の開催となる。“ゴルフのまち”兵庫県三木市の三木ゴルフ倶楽部を舞台に、ツアー通算20勝の石川遼プロや、若手のホープ・生源寺龍憲プロら、注目のゴルファーが多数出場を予定している。
テレビでは、カンテレがたっぷり中継。11月7日の予選2日目、8日の決勝ラウンド、9日は最終日の模様を放送する。
濱田は昨年、テレビ中継アンバサダーを務め、今年は大会アンバサダーを担うことになった。7日・8日に中継のコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーのほか、8日には会場内ギャラリープラザで開催される『ACNゴルフェス2025』のステージイベントにも参加予定で、大会の“顔”となる。
濱田は「当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます」とコメントを寄せた。なお、濱田が出演予定のイベント詳細は後日発表される。
このほか、野球界から鳥谷敬氏が3年連続のラウンドリポーターとして出演。解説は、3日間を通して水巻善典プロと佐藤信人プロが担当する。
■濱田崇裕（WEST.）コメント
この度、『ACNゴルフ』大会アンバサダーを務めさせていただくことになりましたWEST. 濱田崇裕です。昨年は中継アンバサダーを担当させていただきましたが、今年は大会アンバサダーという大役を仰せつかりとても光栄です。当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます。ゴルフの魅力、そして選手の皆様の素晴らしさを少しでも多くの方にお伝えできるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
■『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』
地上波放送予定
11月7日（金）：大会第2日（予選2日目）深夜1時15分〜2時15分（関西ローカル）
11月8日（土）：大会第3日（決勝ラウンド初日）午後2時35分〜3時50分（全国ネット ※一部地域をのぞく）
11月9日（日）：大会最終日（決勝ラウンド2日目）午後4時5分〜5時35分（全国ネット）
出演者
解説：水巻善典プロ、佐藤信人プロ、
丸山茂樹プロ ※9日のみ出演予定
大会アンバサダー：濱田崇裕（WEST.）※7日・8日のみ出演
ラウンドリポーター：鳥谷敬
実況：石田一洋（カンテレアナウンサー）
■関連イベント『ACNゴルフェス2025 in 三木』
アスリートによるトークショーや音楽ライブ、ダンスや地元の芸能など特設ステージでのスペシャルイベントをはじめとして、昨年好評だった「マグロ解体ショー」や、フランスの至高の甘美「ルイ・ロブション」のスイーツのほか、関西で大人気の数々の飲食店がキッチンカーで出店予定。10月8日は約1000発の花火ショーも開催予定。
11月6日（木）午前9時30分〜午後4時予定
11月7日（金）午前9時30分〜午後4時予定
11月8日（土）午前9時30分〜午後7時予定 ※花火ショー開催予定 ※天候により中止の可能性あり
11月9日（日）午前9時〜午後4時予定
【会場】兵庫県・三木ゴルフ倶楽部 ギャラリープラザ ※入場無料
