なにわ男子・藤原丈一郎は「人たらしで犬たらし」 撮影現場で犬からもモテる
なにわ男子の藤原丈一郎が、このほど都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）の制作発表会見に登壇。藤原の“愛されキャラ”について盛り上がる場面があった。
【写真】衝撃の絵心！なにわ男子の思い出を絵で描いた藤原丈一郎
会見には、本作に出演する葵わかな、神尾楓珠、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣も登場。MCは久保田磨希が務めた。本作で藤原と共演シーンが多く、ともに関西出身の本田は「（役作りのために）現場で関西弁を出さないと決めているんですけど、“関西・関西”のお兄さんがいらしたので、なかなか関西弁が我慢できなかったです（笑）」と、裏側でもガンガン関西弁を使う藤原の様子を明かした。
また、藤原＆本田が共演した俳優犬についての話題では、本田が「（藤原が）ワンちゃんにも愛されているなと思いました。私がなかなか仲良くなれなかったんですけど、藤原さんがいらしたらワンちゃんの顔つきが変わって…（笑）。悔しかったですね〜。（ワンちゃんが）女の子だったんです」と告白。MCの久保田は「丈くんはわりと人たらしなんですけど、犬たらしということも分かりましたね」といじられる場面もあり、藤原が愛されキャラを存分に発揮していた。
本作は、シリーズ累計55万部を突破した冬野夜空氏による超短編集に収録のエピソードを実写化。誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかでつながっている。“忘れられない恋”を描く切ない群像ラブストーリー。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を映し出す。
