

上毛電気鉄道のサイクルトレイン。自転車を分解せずそのまま持ち込めるので乗客に好評だ（筆者撮影）

【はじめに写真を見る】▶なぜ人気？▶部活帰りの学生たちが、自身の自転車を列車に持ち込んで帰宅▶ホームのかさ上げにより中央前橋駅から西桐生駅までの全23駅で自転車の乗り入れが可能になった上毛電気鉄道の「サイクルトレイン」とは？

上毛電気鉄道は、群馬県の中央前橋駅と西桐生駅の25.4kmを結ぶ鉄道路線である。同鉄道にも地方鉄道が抱える共通の問題がある。少子高齢化による沿線人口の減少に伴い、鉄道利用率が減少し、旅客収入が落ち込んでいるという現状がある。利用実績はコロナ禍前の2019年度で1日平均8275人、コロナ禍後の2024年度で同7599人と減少している。

上毛電鉄のサイクルトレインは無料サービス

しかしながら地元利用者に愛され、沿線の学校に通う多くの学生らが利用しており、通学時間帯になると、そんな学生らの楽しそうな声がたくさん聞こえてくる。

上毛電気鉄道が沿線需要に合わせて行っているサービスがある。それは「サイクルトレイン」である。サイクルトレインとは駅構内に自転車を解体せずそのまま持ち込み、自転車と一緒に列車に乗車できる取り組みだ。上毛電気鉄道は学生需要が多いだけに、部活帰りの学生たちが、自身の自転車を列車に持ち込んで帰宅する姿を、たびたび見かける。サイクルトレインは期間限定ではなく通年で行われ、しかも、無料であることも特筆すべきだ。

サイクルトレインは全国各地で導入されている。最近では地方のみならず、西武多摩川線のような都市部の閑散路線線区などでも行われ、駅から自宅までの移動をシームレス化しているケースがあちこちで見られる。サイクルトレインはコロナ禍以降増加傾向にあり、2023年度は74社、152路線で実施されている。その内訳を見ると、常時実施は約1割弱にすぎず、特定の区間・時間帯で実施しているのが約6割、残りがイベントなどに合わせた実施となっている。



西武多摩川線で実施されているサイクルトレイン（筆者撮影）

上毛電気鉄道のサイクルトレインは2003年4月から開始している。同社によれば、「増客対策の一環として、お客様の利便性を図るために実施を始めた。サービス開始をするにあたり、車両の床面とプラットホームの高さを合わせるため、一部の駅でホームのかさ上げ工事を実施した」とのことだ。

通学時間帯は禁止

ホームのかさ上げにより、中央前橋駅から西桐生駅までの全23駅で自転車の乗り入れが可能になった。23駅中、有人駅は4駅、無人駅は19駅となっており、無人駅の多い同鉄道ではワンマン運転も行っているため、自転車はワンマン乗車口より乗車し、後部車両に移動する。なお、常時可能というわけでなく需要に合わせて、時間帯などを決めて行っている。

列車からの積み降ろしやホーム、および車内での安全確保は、利用者の自己管理となっている。ちなみに通学時間帯など車内が混んでいる場合は、自転車の持ち込みを禁止している。そのため、平日の利用時間は下りが中央前橋発6時32分、7時00分、7時20分以外となっている。また上りは西桐生発6時18分、6時41分、7時00分、7時26分、大胡発7時55分以外となっている。土・日・祝日と沿線の高等学校の春休み・夏休み・冬休みの期間中は利用が終日可能としている。

自転車の持ち込みが最も多いのは西桐生駅である。駅の付近に小学校や中学校、高校があるほか、JRの駅も近いことから流動人口が多い。通学時間帯は自転車の持ち込みができないため、休校期間中などの部活動などで、サイクルトレインを利用することが多いのだろう。実際、筆者も日差しの強い夏休み期間中に、多くの学生たちが車内に自転車を持ち込んでいる姿を何度か目撃している。

自転車の持ち込みの利用実績は、開始初年度の2003年度は463台（上り214台、下り249台）にすぎなかった。その後急速に増加し、2009年度は3万0374台（上り1万6252台、下り1万4122台）となった。また、2023年10月10日〜12月22日まで実証運行を行い、下りの第3列車（中央前橋6時02分発）も搭載可能にするなど、搭載可能列車を拡大している。2024年度は4万0534台、1日平均で111人程度もの利用があるという。



上毛電気鉄道700形のサイクルトレイン（筆者撮影）

安全には十分な配慮が必要

しかし、自転車持ち込みの増加に合わせて、自転車を持ち込めない列車に持ち込みたいと問答になることが、たまにあるようだ。

また、電車の走行振動で自転車が倒れ、付近のほかの利用者に当たってしまい、思わぬけがをさせてしまうおそれがある。その場合の責任は持ち込み者となる。現状では、「2003年度からサイクルトレインを開始しているのでご利用方法が浸透しており、お客様同士を含めて、幸いにも大きなトラブルに発展することは発生していない」とのことだった。

自転車の持ち込みが原因で大きな事故が発生した場合には、それ以降サイクルトレインの運用が中止になってしまったり、制限されてしまったりすることも考えられる。それは利用者側にとっても、鉄道会社側にとっても不利益であり、望まない結果となってしまう。

上毛電気鉄道のサイクルトレインは、同社が地域利用者に寄り添った鉄道として、利用者との絆を守っていくために、行っている取り組みであろう。こういった取り組みが、より広がっていくことを願いたい。

（渡部 史絵 ： 鉄道ジャーナリスト）