ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万５２３０円
NY株式29日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 46203.13（-44.16 -0.10%）
ナスダック 22541.73（+57.66 +0.26%）
CME日経平均先物 45230（大証終比：+100 +0.22%）
欧州株式29日終値
英FT100 9299.84（+15.01 +0.16%）
独DAX 23745.06（+5.59 +0.02%）
仏CAC40 7880.87（+10.19 +0.13%）
米国債利回り
2年債 3.631（-0.012）
10年債 4.139（-0.037）
30年債 4.704（-0.045）
期待インフレ率 2.363（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（-0.039）
英 国 4.700（-0.046）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.332（-0.053）
日 本 1.634（-0.012）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-2.52 -3.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3851.50（+42.50 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113977.19（+3129.36 +2.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1693万2451（+464898 +2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
