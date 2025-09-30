レイカーズは29日（日本時間30日）にメディアデーを開催。八村塁（27）もメディア対応し、NBA7年目のシーズンに向けた意気込みを語った。

昨季は59試合出場。自己ベスト1試合平均31.7分、平均13.1得点、5.0リバウンドをマーク。そしてレギュラーシーズンで102本の3Pシュートを成功させた。さらに2年連続の40％超えとなる3P成功率41.3％という高確率の数字を残した八村。

JJレディック監督は八村について「自信を持ってプレーしている。自信が深まることでプレーする喜びが増して、それがプレーの成果につながっている」と高評価。ロブ・ペリンカGM「彼をトレードした時から比べると、毎シーズン何かが少しずつ成長しているように感じる。彼にとってまた飛躍するシーズンになると思う。彼はチームにとって本当に重要な選手」と期待を寄せていた。

監督やGMが感じている“自信”について八村は「NBAでは7年目になりますし、レイカーズに来て3〜4年になります。やっぱり経験してきたことが自信にもつながっています。これはどんどん続けていきたいと思います」と言及した。

最後に「個人的な目標は、頑張ってチームが優勝できるようにしっかり貢献しながら、自分がNBAで7年間やってきたことをしっかり出していきたい」と7年目のシーズンへ意気込んだ。