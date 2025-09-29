今までの私への嫌がらせ、忘れてませんから。「一緒に介護して♡」身勝手な義母の『悲しい末路』

子連れ再婚をした、筆者の友人・Y江から聞いたお話です。

結婚に大反対していた義母との関係は最悪だったのですが……。

大反対

「自己中心的」な本性がバレてしまった義母。

介護の在り方についての考えは人それぞれですが、自分の勝手な希望を叶えるために長年ひどい仕打ちをしてきたY江さんに対して、急に手のひら返しをするのは虫がよすぎますね。

義母は自分の意見だけを主張せず、周囲とよく話し合い、結論を出す配慮が必要だったのかもしれません。この時の態度がきっかけとなり、現在は周りの人たちから距離を置かれているそうです。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子供を養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。