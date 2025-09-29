即・若見え！【40・50代ママ】頑張りすぎず、ちょうどイイ♡「ボブレイヤー」

若見えを目指す40・50代ママに、「ボブレイヤー」がおすすめです。ボブの丸みのあるシルエットと、レイヤーカットを入れた軽やかさを兼ね備えるボブレイヤーなら、頑張りすぎずにこなれ感を演出できそうです。毛先を軽くして軽快なイメージを取り入れることで、若々しさもアップするかも。今回は、ママ世代にぴったりな扱いやすいボブレイヤーをご紹介します。

秋のヘアスタイルにぴったり

レイヤーによって軽さが演出されたボブレイヤー。重く見えがちなボブにおしゃれな抜け感が演出されています。くすみカラーを組み合わせることで、秋にぴったりなヘアスタイルに。落ち着きのあるややタイトなスタイリングで、大人に似合う上品さも兼ね備えます。

首元のくびれがメリハリを演出

こちらは、ヘアスタイリストの@amimotokiさんが、「軽やかで動きのあるレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとした毛流れが女性らしさを引き立ててくれそう。首元に自然なくびれができることで、シルエットにメリハリが生まれているのがポイントです。

気分まで明るく軽やかに

こちらのボブレイヤーは、軽やかなレイヤーと明るめカラーが顔まわりをパッと明るく見せてくれそう。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「レイヤーをいれて柔らかく」とコメントしています。結べる長さがあるので、扱いやすくアレンジしやすそうなところも嬉しいポイントです。

大人女性ならではの洗練された雰囲気

こちらは、トップのボリューム感と首元のくびれが華やかな雰囲気。ふんわりとした立体感が大人女性ならではの洗練された雰囲気を演出しています。ヘアスタイリストの@tatsuyadream1101さんは、「おろしても結んでもスタイリングしやすい」とコメント。アレンジによってさまざまな雰囲気を楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@amimotoki様、@miiika241様、@tatsuyadream1101様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri