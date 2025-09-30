123期の坪内恒（34＝千葉）が19日の奈良でA級1、2班戦初優勝を飾った。

奈良は初出走ながら18歳まで過ごした地。それだけに前検日から“地元”への強い思いが伝わってきた。

「奈良で生まれて、高校（御所実）ではラグビーをしていました。青山学院大を卒業して東京で社会人を4年間したけど向いてなかったです。仕事を辞めて、競輪選手を目指しました」

23年4月にデビューすると、24年1月にA級2班へ特別昇班。落車のケガで調子を崩した時期もあったが、今年7月からA級1班となった。

8月取手、9月西武園と連続で決勝に進出して競走得点がグングン上昇。初めての特選スタートが奈良だったのは因縁めいたものを感じさせた。そこで、残り2周前から主導権を奪うと力強く逃げ切った。

「ごちゃごちゃするより早めに出た方が自分はいいですね。緊張しちゃって、脚見せ（選手紹介）でペダルがなかなか入らなかった」と“地元”のプレッシャーに苦笑い。

2日目の準決勝は前受けから突っ張り先行。番手に差されたが2着に逃げ粘って決勝進出を決めた。

「初日より進みは良くなかったです。最初の何歩目からで（安藤直希を）合わせ切ったと思ったけど意外と近くまで来てましたね」と修正点を挙げた。それでも内容は満点に近い。奈良の短走路も坪内に味方した。

「松戸よりも走りやすい。PIST6で走っている（千葉の）250バンクに近い感じ。（4角から）すぐ直線だし」

決勝は打鐘で3番手を確保して最終2角から捲っていった。最終バックで先頭に立つと、そのままゴールを駆け抜けた。

これで勢いがついた。このまま結果を積み重ねて、来年はS級で走っていることを期待したい。