メタリックピンクが超可愛いーーッッ♡【3COINS】相棒にしたい！「新作ケース」

通勤やお仕事での外出時に、ノートパソコンやタブレット、ガジェット類を持ち歩く人におすすめの「新作ケース」が【3COINS（スリーコインズ）】から登場。使えば、バッグに直接入れて細かい傷がついてしまった……という事態も防げそうです。毎日持ち歩きたくなりそうな可愛いデザインなので、ぜひチェックしてみて。

ポイントはトレンドのメタリックカラー

メタリックカラーを使った「メタリックPCケース：13インチ」。ピンクベージュのような大人可愛いカラーとメタリックの組み合わせが、パッと目を引く華やかさです。内側にはクッション材を入れているので、パソコンを衝撃から守ってくれます。内ポケットも2つあり、マウスやコードもひとまとめにして持ち運び可能です。

ガジェット類の迷子防止に

ワイヤレスイヤホンやアダプターなどのガジェット類は、バッグの中で見失いやすいアイテム。「メタリックガジェットポーチスリム」なら、3つの内ポケットにコードやアダプターを分けて収納できて、使いたいときもサッと取り出すことが可能です。スリム型なのでかさばりにくく、バッグ内の整理整頓にもぴったりです。

華やかなメタリックピンクが特徴の【3COINS】の「新作ケース」は、持っているだけで気分がグッと上がるはず。PCケースとガジェットポーチを揃えて使えば、可愛さも倍増しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる