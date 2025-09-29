【ZARA新作】が大豊作ーーーッ！ 大人のおしゃ見え♡「垢抜けシューズ」

季節の移り変わりとともに、足元もシフトしたい。それなら新作シューズが続々登場している【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。クラシカルとモダンを融合したメリージェーンや、足元から旬度アップを狙えるロングブーツなど、ワンランク上のおしゃれを楽しみたいミドル世代におすすめの「垢抜けシューズ」をご紹介します。

履くだけで今っぽく垢抜けるメリージェーン

【ZARA】「プラットフォームメリージェーン」\6,590（税込）

今シーズンも人気継続中のメリージェーン。ZARAの新作はツヤっと光沢感のあるエナメル調で、クラシカルな雰囲気はそのままに、モダンな雰囲気にアップデート。アッパーのカットアウトやメタリックシルバーカラーのバックルも、大人コーデにいいアクセントを与えます。

クラシカルスタイルに欠かせないローファー

【ZARA】「プラットフォームペニーローファー」\6,590（税込）

クラシックスタイルが注目されている今シーズン、ローファーは秋コーデにますます手放せない存在になりそう。光沢感のあるフェイクパテント仕上げ、フロントに施したペニーストラップが特徴。凸凹としたトラックソールプラットフォームがエッジを与え、足元からおしゃれ度アップを狙えそうです。

ハードなルックスでコーデにスパイスをプラス

【ZARA】「リアルレザー レースアップ ショートブーツ」\17,990（税込）

レースアップデザインが目を引くブーツ。無骨でハードな印象のブーツは、ガーリーなワンピコーデやフェミニンなスカートコーデにスパイスをプラスしたいときにぴったり。フレアジーンズに合わせれば、最旬カジュアルコーデも楽しめそうです。

足元から旬度アップを狙えるロングブーツ

【ZARA】「ヒールブーツ」\13,590（税込）

ツンと尖ったつま先と華奢なハイヒールが、エレガントな足元を演出するロングブーツ。ミディ丈のプリーツスカートやハーフパンツを合わせれば、大人に似合うトレンド感のあるスタイルが完成しそう。8cmヒールでスタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i