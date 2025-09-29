「セットで1,639円は破格すぎ！」【しまむら】マニア絶賛♡「着回し力100点ビスチェ」

秋にぴったりな、コスパ優秀なセットアイテムが【しまむら】に登場したとの情報をキャッチ！ ビスチェとインナーのセットで、@chii_150cmさんも絶賛。それぞれ単体でも使えてお値段以上に活躍しそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

時短でトレンドコーデが完成する優秀セットアイテム

【しまむら】「TNKシャギービスチェ + T」\1,639（税込）

「セットで1639円は破格過ぎる 」と@chii_150cmさんも驚いたのは、秋ムード高まるシャギー素材のビスチェとインナーのセットアイテム。着るだけでトレンドのレイヤードを楽しめるので、忙しい大人女性の強い味方になってくれるはず。毛足の長いふわふわとしたシャギー素材が、女性らしく華やかな顔まわりを演出します。インナーのさり気ないメロウデザインも可愛らしいワンポイントに。それぞれ単体でも着られて、コーデのバリエーションが広がります。

シンプルコーデにプラスしてマンネリ打破

シンプルなワンツーコーデも、シャギー素材のビスチェを投入すれば一気に秋らしいレイヤードスタイルに。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすい白のビスチェは、コーデが物足りないときに活躍してくれるかも。@chii_150cmさんのように清潔感のある淡色で統一すれば、女性らしさも上品さも備わったコーデに。

