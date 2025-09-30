敵地マリナーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、28日（日本時間29日）の敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新。快挙の裏で、衝撃の事実に気づいたファンからは改めて驚きの声が広がった。

7回2死走者なしで迎えた第4打席、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発を中堅へ叩き込んだ。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、ナ・リーグ本塁打王こそ逃したが、55号は昨季を超えるキャリアハイ。ドジャースの球団新記録にもなった。

今季は6月に投手復帰。投打二刀流での活躍が光った。本塁打数では打者専念だった昨季の54本を超えてキャリアハイを記録。この事実が改めて脚光を浴び、ネット上の野球ファンからは驚嘆の声が続々と漏れていた。

「大谷さん、今年はピッチャーもしてるのに去年の成績より更新してるのえぐい」

「なんで野手に専念した去年より打ってんの？笑 マジで大谷翔平は意味わからん、人間のステージが違いすぎる」

「二刀流で去年より打つとか意味が分からない」

「二刀流で去年超えは確かに凄い」

「二刀流復活で去年の54号を超えるとはまさに超人だ」

大谷は5打数3安打1打点の活躍で6-1の勝利に貢献。今季は打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014。投手として1勝1敗、防御率2.87、47イニングで62奪三振という成績を残した。ドジャースは30日（同10月1日）、ワイルドカードシリーズ（2戦先勝）でレッズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）