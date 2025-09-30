LEVEL∞、「League The k4sen」オフィシャルゲーミングノートPC発売！ スペシャルボックス付きの抽選販売も
ユニットコムは9月30日、独自に展開する「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、League The k4senオフィシャルゲーミングノートPCの発売を発表した。合計200セット限定での「LTKスペシャルBOXセット」付き抽選販売も実施する。
LEVEL∞、「League The k4sen」オフィシャルゲーミングノートPC発売！ 200セット限定のスペシャルボックス付き抽選販売
天板に専用デザインをあしらったことで、オリジナルデザインを採用したLeague The k4senオフィシャルオリジナルデザインゲーミングノートPC。無駄のないミニマルなフォルムにLTKロゴとk4sen氏のサインを備えており、日常の様々なシーンでもLTKを身近に感じられる一台だとしている。
合計200セット限定で「LTKスペシャルBOXセット」抽選応募受付開始
「LTKスペシャルBOXセット」を同梱する限定モデルを抽選販売する。台数は構成ごとに定められており、セットにはオリジナルピンバッジ、オリジナルデスクマット、オリジナルTシャツを同封。販売台数は構成に応じて設定されており、詳細は抽選販売特設ページ（外部リンク）に詳しい。
○LEVEL-15FX165-i7-RM4X-k4sen
LEVEL-15FX165-i7-RM4X-k4sen
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：174,700円
BOXセット同梱モデル販売数：100台
League The k4sen オフィシャル オリジナルデザイン ゲーミングノートPC発売を記念して、合計200セット限定で「LTKスペシャルBOXセット」の抽選応募受付開始🎉詳細はこちら⬇https://t.co/EWAcXX5CN8#LTK #ゲーミングPC #PR pic.twitter.com/PcGnSqZNdk- LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 28, 2025
