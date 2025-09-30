１２チームが出場する米大リーグ（ＭＬＢ）のポストシーズンは、３０日（日本時間１０月１日）からスタートする。

４年連続となる地区優勝を果たし、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙うドジャースは、勝利数がブルワーズ、フィリーズに及ばなかったため、第３シードでワイルドカードシリーズからの出場。最終戦までもつれながら滑り込みでポストシーズン進出を決めたレッズと２戦先勝のワイルドカードシリーズを本拠地のドジャースタジアム（ロサンゼルス）で戦う。

レッズの第１戦先発は、ハンター・グリーン投手（２６）とＭＬＢ公式サイト内で発表された。メジャー４年目の今季は１９試合に登板して７勝４敗、防御率２・７６をマークした右腕。今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした剛腕だ。

大谷翔平投手（３１）は、今季は８月２５日に対戦して三飛、四球、一ゴロの２打数無安打。通算でも三塁打が１本あるが、７打数１安打、３三振の打率１割４分３厘と抑え込まれ、本塁打と打点はない。同じ日本人選手でもカブス・鈴木誠也外野手（３１）のことは苦手にしており、今季も５打数２安打で、通算でも１８打数８安打、２本塁打の打率４割４分４厘と苦手にしている。

ドジャースは今季対戦した８月２５日に、パヘスが２本塁打。同試合は７―０で快勝した。グリーンは６回途中６安打５失点（自責３）で敗戦投手。パヘスの２発以外ではベッツ、フリーマン、ロハス、コンフォートが１安打それぞれ１安打を放った。

ドジャースは第１戦からスネル、山本、大谷の順で先発することが濃厚になっている。