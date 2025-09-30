俳優の黒柳徹子（９２）とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの七五三掛（しめかけ）龍也（３０）が２９日、東京・ＥＸシアター六本木で朗読劇「ハロルドとモード」（３０日〜１０月１０日、同劇場。同１６〜１９日、大阪・森ノ宮ピロティホール）の公開通し稽古を行った。

７９歳の女性モードと１９歳の少年ハロルドの６０歳差ラブストーリーで、２０２０年から毎年、黒柳の相手役を替えて上演。６代目ハロルドの七五三掛は「プレッシャーは感じています」と明かしつつも、「やらせてもらうからには自分らしくと意識して稽古をしていた」と意気込んだ。

そんな七五三掛に、黒柳は「（公開通し稽古が）終わった後、七五三掛さんが涙をこぼしていたのが印象的。私も心を込めているが、若い七五三掛さんが一生懸命やっていてくれている」と感激。七五三掛の年齢は知らなかったようで、「あなたいくつ？」の問いに、七五三掛が「３０です！」と元気よく答えると「うわぁ〜！１０代だと思っていた。若く見えるのねぇ」と驚いた。

黒柳はライフワークと言える舞台を振り返り「（初演時に）生田斗真さんがやった時は本当に少年のようだったが、大河では殿様のようになっていてビックリしました」と苦笑。歴代のハロルド役には皆、思い出があるといい、「毎回覚えています。（昨年演じたｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島）聡ちゃんもね」と優しくほほ笑んだ。

七五三掛のことは「しめちゃん」と呼んでいるといい、「（芝居で）演出がこうしてやってくださいと言われると、しめちゃんはすごくて言われた通りの何倍もやる」と称賛。七五三掛は「世界一うれしい褒め言葉です！」と喜んでいた。