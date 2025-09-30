黒柳徹子、Travis Japan七五三掛龍也の年齢に驚き 直前まで知らず「びっくりしたわ」【ハロルドとモード】
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの黒柳徹子とTravis Japanの七五三掛龍也が29日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた朗読劇『ハロルドとモード』（同所にて30日より上演）の囲み取材に出席。黒柳が七五三掛の年齢に驚く一幕があった。
【写真】トラジャ七五三掛龍也、恋人役・92歳女優らとの集合ショット
“死”に執着する19歳の少年・ハロルド（七五三掛）が、“生”を全身で肯定する79歳の女性・モード（黒柳）と出会い、心の奥に眠る希望を見つけていく様を描いた本作。“命はやがて終わる。だからこそ、生きることはこんなにも愛おしい”。そんなメッセージを、ユーモアと詩情を交えて繊細に描き出す珠玉のヒューマンドラマとなっている。
舞台で役を演じることへの思いを聞かれた七五三掛は「僕は（芝居に対する）熱はすごくあると思います。お芝居が大好きなので、今も本気でやっていますし、ハロルドという役を演じながらですけど、楽しみながら今を生きている感じですね」と声を弾ませ、黒柳は「80（歳）の人と、19（歳）の恋愛という不思議な関係なんですけど、七五三掛さんは本当に純粋な方で、19歳の役をそういう思いでやっていらっしゃるんだと思って、一生懸命にやっていて嬉しく思います」と笑顔を見せた。
その後、19歳の役を演じる七五三掛の実年齢を知らないという黒柳は、七五三掛から「30（歳）です」と打ち明けられると、「うそー！うわー（笑）！」と目を丸くして笑い、「私、10代だと思ってた、本当に。30？あなた、ずいぶん若く見えるのね。びっくりしたわ」と驚きを隠せない様子だった。
一方、黒柳の印象を聞かれた七五三掛は「徹子さんが僕のことをピュアで純粋と言ってくださったんですけど、僕以上に徹子さんの方がピュアで純粋だなって感じるんですよ」とコメント。七五三掛は前日まで仕事でタイに行っていたそうで「プレゼントでタイのお菓子を買ってきたんですけど、それを徹子さんにお渡ししたらすっごく喜んでくださって、今まで人類で見てきた中で1番かわいらしい喜び方をされていたので、本当に心が綺麗でピュアな方なんだなと感じました」と語った。
さらに、黒柳は『徹子の部屋』を100歳までやると公言しているが、舞台もそう思っているか尋ねられると「そう思っています。セリフを覚えて動きを入れて衣装を着るような舞台もいいんですけど、これ（朗読劇）はこれでいいなと思っています」と笑顔で語り、「空間がすごく素敵ですし、毎日少しずつでも進歩しようと努力して、いいお相手の方がいらっしゃると頑張ろうという気にもなるので、毎日楽しく劇場に来ています。劇場が大好きです」と語った。
フォトセッションには森迫永依、前野朋哉、松尾貴史、和久井映見も登壇した。（modelpress編集部）
◆「ハロルドとモード」
◆黒柳徹子、七五三掛龍也の年齢に驚き
