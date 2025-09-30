川口春奈“鉄しばり”のしりとりに挑戦「鉄道→腕時計→一輪車→シャトルバス…」
女優の川口春奈（30歳）が、日本製鉄の新CMに出演。10月1日より「鉄フェス」篇、「しりとり」篇の放映を開始する。
「世界は鉄でできている。」というキャッチコピーの下、川口春奈、木戸大聖、子役の阿部久令亜ちゃんが、鉄をこよなく愛する3きょうだいとして出演するCM。
今回はシリーズ第3弾として、グローバルをテーマに鉄にあふれたフェスの中で、世界中の仲間たちと音楽や日本製鉄体操を楽しむ3きょうだいの様子を描いた「鉄フェス」篇、3きょうだいが“鉄しばり”とのしりとりを高速テンポで繰り広げる様子を描いた「しりとり」篇の2タイプを展開する。
「しりとり」篇で3きょうだいが行う“鉄しばり”のしりとりは、難しいしりとりかと思いきや、鉄をこよなく愛する3きょうだいだからこそ、次から次へと鉄製品の名前が飛び出していく。
やがて、しりとりに夢中になりすぎたあまり電車が通り過ぎてしまい、3きょうだいが慌てて電車を追いかけるというユーモラスな展開に。しりとりの中では、「クギ」や「ギア」といった誰もが知る鉄製品から、「シャフト炉」のような聞き馴染みのないアイテムまで、幅広い鉄製品が登場。鉄製品が私たちの日常生活の中にあふれていることに気づかされる内容のCMだ。
