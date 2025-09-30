有村架純、東京のイメージは「“夢”みたいなものを漠然と抱きながら戦いに行く場所」
女優の有村架純（32歳）が、東京メトロ「Find my Tokyo.」キャンペーンの新イメージキャラクターに就任。10月1日より順次、関東地域にて新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“東京の魅力”について語った。
東京メトロが沿線のさまざまスポットを紹介し、東京の魅力を伝えていく「Find my Tokyo.」キャンペーン。2025年は新たに有村架純がイメージキャラクターに就任し、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していく。今回の「Find my Tokyo.」では、東京の観光地として人気の上野を、有村が“アート”をキーワードに、新たな魅力を感じられる街として紹介していく内容だ。
撮影後のインタビューで、「東京の魅力を教えてください」と聞かれた有村は「なにか、叶えたいものがある人たちが、集まる場所…のような気がしています」と回答。
そして「私も兵庫県出身で、高校2年生まで地元で生活してたんですけれども、夢を叶えるために東京に上京してきたので、そういったこう…キラキラしたもの、夢、みたいなものを漠然と抱きながら立ち向かっていく、戦いに行く場所、というような。私の中ではそういうイメージですね」と語った。
