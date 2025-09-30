有村架純、最近見つけた“新しい発見”は？ 「先日、お友だちと念願の…」

女優の有村架純（32歳）が、東京メトロ「Find my Tokyo.」キャンペーンの新イメージキャラクターに就任。10月1日より順次、関東地域にて新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、最近見つけた“新しい発見”について語った。



東京メトロが沿線のさまざまスポットを紹介し、東京の魅力を伝えていく「Find my Tokyo.」キャンペーン。2025年は新たに有村架純がイメージキャラクターに就任し、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していく。今回の「Find my Tokyo.」では、東京の観光地として人気の上野を、有村が“アート”をキーワードに、新たな魅力を感じられる街として紹介していく内容だ。



撮影後のインタビューで、「『Find my Tokyo.』は東京の新しい魅力を見つけるという企画ですが、最近見つけた新しい発見はありますか？」と質問を受ける。



これに有村は「先日、お友だちと念願のかき氷を食べに行って、こんなに大きいのに、甘すぎず、食べきれるかき氷があるんだ、という発見をしました」と回答。そのかき氷は「すごく美味しかったです」と笑顔で語った。