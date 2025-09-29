「5年同じ髪色」は卒業ーー！ 白髪ぼかしも叶う◎【大人のおしゃれカラー】って？

長年同じ髪色を続けていると、ふと変化が欲しくなるもの。そんなときは、トレンドをおさえたおしゃれカラーを試してみませんか？ 白髪に悩む世代も納得の大人に似合う今っぽいカラーリングで、気負わずイメチェンを成功させましょう。今回は、マンネリ解消と白髪ぼかしを同時にかなえてくれる、「大人のおしゃれカラー」をご紹介します。

柔らかなくすみブラウンで、上品に

最初にご紹介するのは、ヘアスタイリストの@chikara.ito___さんが、「髪が綺麗に見えるくすみブラウン」とコメントしている、落ち着いたカラーリング。白髪にもスッと馴染み、暗めのトーンでも重く見えず、柔らかな立体感をプラス。軽やかで大人らしい、上品な雰囲気をまとえそうです。

ハイライトが透明感をプラス

ヘアスタイリストの@vajra__fukaさんが「根本はグレーカラー（白髪染め）」、「毛先はファッションカラーを使用しております」と解説しているこちらのカラーリング。ハイライトも入れているそうで、白髪染めを使っているとは思えない軽やかな仕上がりです。ハイライトを入れていると、白髪が伸びてきても気になりにくくなる嬉しいポイントも。白髪をぼかしながら華やかさを添えるおしゃれカラーは、まさに大人世代にぴったり。

ふんわり感もアップする明るめベージュ

続いては、明るめのベージュで仕上げた、ボブヘアをピックアップ。ヘアスタイリストの@amimotokiさんによると、「明るめカラーのメリットは白髪との馴染みがいいこと」、「柔らかい色でぺたっとして見えずふんわりした雰囲気に」とのこと。今までずっとダークトーンの髪色だった人は、思い切って少し明るめにトライしてもいいかもしれません。

細く入れたハイライトでナチュラルに

ナチュラルなカラーでも、白髪ぼかし効果は十分期待できます。ごく細く入れたハイライトと抜け感のあるベージュカラーが相まって、派手見えすることなく垢抜けを狙えそう。ヘアスタイリストの@hair_by_keikoさんは、「白髪をハイライトでぼかしつつ⁣赤みを抑えた明るめベージュで⁣ツヤ感こなれ感楽しめます！」とコメント。大人に似合う落ち着きと、おしゃれに見える抜け感のちょうどいいバランスで楽しめそう。

