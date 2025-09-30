歌手の河合奈保子（62）のデビュー45周年を記念し、初のブルーレイボックスが12月24日に発売される。

4枚組みの「NAOKO ANTHOLOGY SONGS」。1980〜87年にTBSで放送された「日本レコード大賞」や「ザ・ベストテン」を中心に、初商品化となる映像を271分収録。80年に日本レコード大賞新人賞を受賞した時の「ヤング・ボーイ」の歌唱シーンや、87年に日本作曲大賞で自身が作曲した「十六夜物語」をピアノで弾き語りする映像などが見どころ。担当者は「河合さんがアイドルからアーティストになっていく変遷を感じられる内容」と話してる。

河合は79年、西城秀樹さんの名を冠して主催された新人発掘コンテストに応募し、翌80年にアイドル歌手としてデビューした。80年組には松田聖子（63）、柏原芳恵（59）、岩崎良美（64）、三原じゅん子（当時は順子、61）、田原俊彦（64）らがおり、演歌界には松村和子（63）がいた。アイドル全盛期にライバルとしのぎを削り合う一方、幼少期から習っていたピアノの素養をきっかけに作曲活動にも進出。ほかのアイドルとは一線を画す存在感を放った。現在はオーストラリアを拠点に生活しており、事実上の活動休止状態となっている。