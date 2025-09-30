有村架純“東京の地下鉄”の思い出「何線にどの駅があるか、覚えるのに最初は必死でした」

女優の有村架純（32歳）が、東京メトロ「Find my Tokyo.」キャンペーンの新イメージキャラクターに就任。10月1日より順次、関東地域にて新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“東京の地下鉄”について語った。



東京メトロが沿線のさまざまスポットを紹介し、東京の魅力を伝えていく「Find my Tokyo.」キャンペーン。2025年は新たに有村架純がイメージキャラクターに就任し、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していく。今回の「Find my Tokyo.」では、東京の観光地として人気の上野を、有村が“アート”をキーワードに、新たな魅力を感じられる街として紹介していく内容だ。



撮影後のインタビューで、「東京メトロや地下鉄での思い出や印象はありますか？」と聞かれた有村は「上京してから、事務所にもよく通ったんですけど、そのときに地下鉄を使ってたので、すごく当時のことを思い出します」とコメント。



そして「東京は結構入り組んでる、地下鉄が（笑）。なので、何線にどの駅があるかっていうのを覚えるのに最初は必死でしたね」と語った。