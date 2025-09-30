◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、自己最多を更新する５５号を放った。フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３２）にあと１本届かず３年連続の本塁打王を逃したものの、５打数３安打１打点でチームも５連勝締めでポストシーズン（ＰＳ）に突入。３０日（同１０月１日）に３試合制のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）、本拠地・レッズ戦からワールドシリーズ連覇への道がスタートする。

高々と舞い上がったアーチに、敵地がざわついた。４点をリードした７回２死走者なしの４打席目。大谷は左腕・スパイアーに２球で追い込まれたが、高め９５・１マイル（約１５３・０キロ）直球を中堅左に運んだ。本塁打王にあと１本と迫り、昨季の自己最多を更新する５５号ソロ。敵地ながら「ＭＶＰ！」のコールも巻き起こり、球団新記録となる５５本塁打を「それだけ打てればチームが勝つ確率が高くなると思いますし、今日は今日として自分のベストを更新できたのはいいこと」と胸を張った。

前日の２７日は３０日に開幕するＰＳを見据えて欠場。本塁打争いよりも休養を優先させた。この日は、９回の５打席目に立つ直前にフィリーズの試合が終了。シュワバーが不発で終わったことで、２打席連続弾を放てば本塁打王、三塁打が出れば１９年６月１３日以来２度目のサイクル安打だったが、空振り三振に倒れた。「何も考えずに、今日はポストシーズンのためのいい感覚を持って終わりたいと思っていた」。８人目の３年連続本塁打王はあと１本及ばなかったが、出場１３戦ぶりの３安打に「いい感覚でポストシーズンに向かえるのかなと思います」。シーズン１４６得点は、球団では１８９０年のコリンズの１４８得点に次ぐ２位となった。

キングこそ逃したが、自己最多で球団新の５５発。毎年のようにマークは厳しくなるが、２２年から右肩上がりに本塁打の数は増えている。今季は昨季よりも２・５センチほど長いバットを使い、スタンス幅も広げるなど新たな挑戦で成長を求めた。メジャー移籍直後までは本塁打バッターではないと自認していた大谷だが「ある程度の打球、いい角度で上がれば、ある程度フェンスを越えるだろうなという想定で、逆算して打席を組み立てていく」と考え方も変わり、真のホームランアーティストへ生まれ変わった。

頭の中はすでにＰＳへ向いている。今季は二刀流での挑戦。ＷＣＳでは１勝１敗でもつれた場合の第３戦の先発が有力視される。ロバーツ監督も大谷の状態を「素晴らしいシーズンを過ごしているし、これからまだ道は続いていく」と絶賛。チームは昨季と同じ５連勝でレギュラーシーズンを締めくくり、大谷も「最後の最後までチーム一丸になって戦いたいですし、シアトルでの３戦も素晴らしい内容で終わっていると思うので、この勢いをポストシーズンにぶつけたい」と決意を新たにした。

球団史上初となる２年連続のワールドシリーズ制覇へは、ＷＣＳからの出場のため、昨季よりも２勝多い１３勝が必要。対戦相手はレッズに決まった。個人タイトルより欲しいものをつかみに行く挑戦が、いよいよ始まる。（安藤 宏太）