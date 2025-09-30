女優の黒柳徹子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの七五三掛龍也が２９日、東京・ＥＸシアター六本木で朗読劇「ハロルドとモード」（３０日〜１０月１０日）のゲネプロ＆取材会を行った。

破天荒な７９歳の女性モード（黒柳）と、狂言自殺を繰り返す１９歳の青年ハロルド（七五三掛）の“６０歳差”の恋を描く。２０２０年から毎年上演され、ハロルド役は生田斗真、藤井流星、佐藤勝利、向井康二、松島聡と演じ継がれてきた。

黒柳は、タッグを組む七五三掛について「いつも一生懸命で感動している。演出家の指示を言われた通りにやるだけじゃなくて、何倍も足してちゃんとやるの。すごいなと思っている。本当なの、いつもびっくりしてるの」と大絶賛した。

七五三掛は「そういっていただけてうれしいです。朗読劇は初めてなので必死に食らいついています」と恐縮。「演じるハロルドは物語を通して成長過程がみられる役どころ。約１時間４０分、細かい成長や心情の変化をを見せていけたら。お芝居が大好きなので、熱はすごいある」と気合十分に語った。

劇中でギター演奏にも挑戦する七五三掛は、「斗真君の時から使われているギターをお借りして、毎日触っていました。（グループでワールドツアーを行った）タイにも持って行って、お仕事が終わってホテル戻ったらギター触る日々を過ごしていました」と猛特訓を告白。ゲネプロでは黒柳との歌唱に合わせ、軽やかにギターを鳴らしていた。