矢沢永吉、“最年長”歴代記録を自己更新 アルバム1位に喜び＆感謝の声「1位・・最高！！！」【オリコンランキング】
矢沢永吉の最新アルバム『I believe』が、30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週6.9万枚を売り上げ、初登場1位にランクイン。2019年9月16日付の『いつか、その日が来る日まで...』以来、6年1ヶ月ぶり通算10作目の1位獲得となった。
【動画】矢沢永吉『I believe』初回限定盤ダイジェスト
矢沢は76歳1ヶ月での1位獲得で、「アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位記録を自己更新したほか、同じく自身が歴代1位の記録を持つ「アルバムTOP10入り作品数」も56作に自己更新。「最高！！！」などと喜びの声を寄せた。
本作は今年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢のオリジナルアルバム。2025年7月期放送のフジテレビ系水曜夜10時ドラマ『最後の鑑定人』主題歌「真実」など全11曲が収録されている。
なお矢沢は11月8日と9日、50周年を記念した東京ドーム公演「Do It! YAZAWA 2025」および全国アリーナツアーの開催を予定している。
■矢沢永吉、コメント
前作『いつか、その日が来る日まで...』で
週間1位の結果を聞いた時もそうだけど、
1位・・最高！！！ありがとうございます。
よろしく。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間:2025年9月22日〜9月28日）＞
