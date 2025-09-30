超特急、2作連続通算3作目のシングル1位 初週売上は自己最高を記録【オリコンランキング】
9人組グループ・超特急の最新シングル「NINE LIVES」が、30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2024年11月18日付での「AwA AwA」に続き2作連続、通算では3作目の1位となった。
【動画】猫感たっぷり！しなやかで力強いダンスで魅せる超特急
初週売上は、自己最高記録だった前作シングル「AwA AwA」の初週売上13.8万枚（2024年11月18日付）の倍以上となる28.7万枚。初週にして「AwA AwA」の持つ自己最高累積売上枚数も超えた。
本作は、“Cat has NINE LIVES.”＝「猫に九生あり」ということわざがテーマ。困難な状況を何度も乗り越えてしぶとく生き抜く力を表しており、“9人組グループ”の超特急を重ねた楽曲となっている。
11月7日からは映画『超特急 The Movie RE:VE』が全国公開予定。ツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ2日間公演を含め、全国4都市を巡ったグループ最大規模のツアーが映像化された内容となる。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間:2025年9月22日〜9月28日）＞
