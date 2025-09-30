黒柳徹子、七五三掛龍也の実年齢に驚き 芝居をべた褒め「涙をこぼしていたのが印象的」「ピュアで純粋」
俳優・黒柳徹子（92）とTravis Japan・七五三掛龍也（30）がこのほど、東京・EX THEATER ROPPONGIで上演される朗読劇『ハロルドとモード』のゲネプロ終演後囲み取材に出席。黒柳が、七五三掛の実年齢に驚く場面があった。
【写真】爽やか…優しい笑顔で手をふる七五三掛龍也
今作は、1971年にアメリカで公開された映画『ハロルドとモード』を原作とし、2020年より黒柳のライフワークとして舞台化。物語の軸は、“生”を全身で肯定する79歳の女性・モード（黒柳）と、“死”に執着する19歳の少年・ハロルド（七五三掛）という真逆の2人。孤独と皮肉に満ちた青年が、破天荒で自由奔放な女性と出会い、やがて心の奥に眠る希望を見つけていく。
ゲネプロ後、黒柳は「終わったとき、七五三掛さんが涙をこぼしていたのが印象的でした。本当に心を込めているんだなと」微笑み、「一生懸命やってらっしゃるんだと思ってとても感動しました」と七五三掛に言葉をかけた。
七五三掛は「そう言っていただけて本当にうれしく思います」と満開の笑顔に。黒柳が「七五三掛さんが本当に純粋な方で19歳の役をやっていらっしゃる」と評するも、七五三掛の実年齢を知らなかったという黒柳は、30歳だと聞き、「うそ！10代かと思ってた。ずいぶん若く見えるね！30とは思えない」と首を横に振り、驚いていた。
さらに、黒柳は「七五三掛さんのすごいところは、演出の方に言われた通りのものを何倍にもしてやること。えらいなと」と絶賛が止まらない様子。七五三掛は「世界一うれしいほめ言葉です」と喜びをかみしめ、初挑戦となるギターについても「7月の頭から離さず指を慣らしています。タイにも持って行ったんです。仕事が終わってホテルに戻ったらギターを触る日々を過ごしていました」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かした。
そして、七五三掛は自身を”ピュアで純粋”と褒める黒柳に対し、「黒柳さんの方がピュアで純粋です。タイに行っていたのですが、タイのお菓子を買ってきてお渡ししたら、すっごく喜んでくださっていて。今まで見てきたなかで一番かわいらしい喜び方をしていたので、心がきれいでピュアな方なんだなと」と紹介。すると、黒柳は「とってもかわいい缶の中が、トリュフの味がするビスケットでおいしかったんです。かわいいビスケットを買ってくださるような方です」と、褒め合戦が止まらない温かい空間が広がっていた。
本作は、9月30日から10月10日まで東京・EX THEATER ROPPONGI、10月16日から19日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。
【写真】爽やか…優しい笑顔で手をふる七五三掛龍也
今作は、1971年にアメリカで公開された映画『ハロルドとモード』を原作とし、2020年より黒柳のライフワークとして舞台化。物語の軸は、“生”を全身で肯定する79歳の女性・モード（黒柳）と、“死”に執着する19歳の少年・ハロルド（七五三掛）という真逆の2人。孤独と皮肉に満ちた青年が、破天荒で自由奔放な女性と出会い、やがて心の奥に眠る希望を見つけていく。
七五三掛は「そう言っていただけて本当にうれしく思います」と満開の笑顔に。黒柳が「七五三掛さんが本当に純粋な方で19歳の役をやっていらっしゃる」と評するも、七五三掛の実年齢を知らなかったという黒柳は、30歳だと聞き、「うそ！10代かと思ってた。ずいぶん若く見えるね！30とは思えない」と首を横に振り、驚いていた。
さらに、黒柳は「七五三掛さんのすごいところは、演出の方に言われた通りのものを何倍にもしてやること。えらいなと」と絶賛が止まらない様子。七五三掛は「世界一うれしいほめ言葉です」と喜びをかみしめ、初挑戦となるギターについても「7月の頭から離さず指を慣らしています。タイにも持って行ったんです。仕事が終わってホテルに戻ったらギターを触る日々を過ごしていました」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かした。
そして、七五三掛は自身を”ピュアで純粋”と褒める黒柳に対し、「黒柳さんの方がピュアで純粋です。タイに行っていたのですが、タイのお菓子を買ってきてお渡ししたら、すっごく喜んでくださっていて。今まで見てきたなかで一番かわいらしい喜び方をしていたので、心がきれいでピュアな方なんだなと」と紹介。すると、黒柳は「とってもかわいい缶の中が、トリュフの味がするビスケットでおいしかったんです。かわいいビスケットを買ってくださるような方です」と、褒め合戦が止まらない温かい空間が広がっていた。
本作は、9月30日から10月10日まで東京・EX THEATER ROPPONGI、10月16日から19日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。