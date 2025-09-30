ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 46240.83（-6.46 -0.01%）
ナスダック 22603.55（+119.48 +0.53%）
CME日経平均先物 45195（大証終比：+65 +0.14%）
欧州株式29日終値
英FT100 9299.84（+15.01 +0.16%）
独DAX 23745.06（+5.59 +0.02%）
仏CAC40 7880.87（+10.19 +0.13%）
米国債利回り
2年債 3.629（-0.014）
10年債 4.139（-0.037）
30年債 4.703（-0.046）
期待インフレ率 2.366（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（-0.039）
英 国 4.700（-0.046）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.332（-0.053）
日 本 1.634（-0.012）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.14（-2.58 -3.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3858.10（+49.10 +1.29%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114134.50（+3286.67 +2.97%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1695万5821（+488268 +2.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
