きょうのポンド円はドル円の下げとともに円高の動きも加わっており、１９９円台半ばに再び下落している。本日の２１日線は１９９．７５円付近に来ており、再び下回る動き。下押す動きまではなく水準は維持されているが、２００円台は上値が重いようだ。



本日はラムズデン英中銀副総裁の発言が伝わっていたが、慎重かつ段階的な利下げの余地に言及していた。副総裁は「インフレを２％目標に戻しつつ、政策金利の引き下げを継続する余地がある」と述べた。



英中銀は２０２４年８月以降、四半期ごとに０．２５％ポイントずつ、すでに５回の利下げを実施。副総裁の発言は、１１月会合でも同ペースの利下げ継続を支持する可能性を示唆している。



ただ、市場では年内の英中銀の利下げの可能性は低いと見ており、確率的には２割程度となっている。早くても来年第１四半期というのがメインシナリオのようだ。



GBP/JPY 199.59 USD/JPY 148.58 GBP/USD 1.3433



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

