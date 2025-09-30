米大リーグ（ＭＬＢ）のメッツは、２８日（日本時間２９日）のレギュラーシーズン最終戦でマーリンズに敗れ、ポストシーズン進出を逃した。

昨季は地区３位ながらワイルドカードでポストシーズンに進出すると、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズまで進出した。今季開幕前には、大谷翔平投手（３１）がドジャースと１０年総額７億ドルで結んだ契約を上回る史上最高額の１５年総額７億６５００万ドル（約１１７０億円＝契約発表時のレート）でソトを獲得。アロンソとも２年総額５４００万ドル（約８１億円＝同）で再契約するなど、戦力を整えた。

前半戦は千賀、キャニングら先発陣が好調で、８月２日の時点では２位に０・５ゲーム差の地区首位だったが、投手陣を中心に故障者が続出して終盤の８、９月に急失速してポストシーズン進出すら逃した。

メッツは近年、大富豪のコーエン・オーナーの資金力を生かして積極的な補強を敢行。今季も開幕時点ではチーム別の総年俸で３億２２５９万ドル（約４８０億円）で３年連続１位だった。

だが、ポストシーズンにすら進出できず、コーエンオーナーは自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「メッツファンの皆様。私は皆さんに謝らないといけない。皆さんは球場で声援を送るという役目を果たしてくれましたが、私たちは役割を果たすことができませんでした。これからその原因を突き止めていきます。我々は本当に悔しい思いをした。皆さんが多くの時間と労力をこのチームに注いできたかを知っています。結果は受け入れることができない。皆さんの思いは、このチームをどれだけ愛しているかの証しで、チームがよりよくなるためのモチベーションになります。ありがとう、最高のファンの皆さん」とメッセージを記した。