アリアナ・グランデ、“トランプ大統領の支持者”批判「あなたの人生は良くなった？」

アリアナ・グランデが、ソーシャルメディア上でドナルド・トランプ大統領の支持者を批判した。



トランプ氏が2期目を迎えてから8か月が経過した現在、アリアナはポッドキャスターのマット・バーンスタインのアカウントから転載されたインスタグラムストーリーで、次のように語っている。



「250日が経ったわ」

「移民が暴力によって家族から引き離され、コミュニティが破壊され、トランスジェンダーの人々が事実上あらゆる責任を負わされ、恐怖の中で暮らし、私たち全員の言論の自由が崩壊の危機に瀕している今、あなたの人生は良くなった？」

「食料品は安くなった？ 健康保険料は下がった？ ワークライフバランスは改善した？ 休暇はもう取れた？ 幸せになった？ 他の人々が広く苦しんでいることにより、彼が約束したようにあなたは報われた？ それともまだ待っているの？」



アリアナは昨年の大統領選挙で民主党候補のカマラ・ハリス氏に投票したとされており、トランプ氏が2022年に再選出馬を正式に表明した後には、ファンに対して「拒否するように」と呼びかけていた。