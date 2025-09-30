「メッツファンの皆さん、私は謝罪しなければなりません」

メッツのスティーブ・コーエン氏が29日（日本時間30日）、自身のXを更新し、メッツファンへ謝罪の意を示した。「メッツファンの皆さん、私は謝罪しなければなりません」と綴った。

昨オフにフアン・ソト外野手を15年総額7億6500万ドル（当時1147億円）で獲得するなど大型補強を敢行。年俸総額3億4000万ドル（約506億円）のチームは83勝79敗で優勝したフィリーズから13ゲーム差の地区2位。シーズン最終戦でポストシーズン進出さえもならなかった。

コーエン氏は「皆さんは球場に足を運び、チームを支えてくれました。しかし、我々は期待に応えることができませんでした。これから徹底的に検証を行、チームが皆さん、そして私自身の期待に応えることができなかった理由、明白なものも見えにくいものも、突き止めます」とコメント。

昨季はリーグ優勝決定シリーズまで進出したものの、今季はまさかのレギュラーシーズン敗退。苛立つファンの心情も理解を示している。「私たちは皆、強い感情に揺さぶられています。どれだけの時間と労力をこのチームに注いでくれたか、私は理解しています。今回の結果は受け入れがたいものでした。どれほどこのチームを大切に思っているかを示しており、それが組織をより良くする私たちの強い理由となっています。最高のファンの皆さん、ありがとうございます」と締めくくっている。（Full-Count編集部）