セレーナ・ゴメスが音楽プロデューサーと結婚、“ウェディングドレス姿”で報告

歌手・女優のセレーナ・ゴメス（33歳）と、音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37歳）が結婚した。



セレーナは2年間の交際を経て、9月27日、米カリフォルニアでベニーと挙式したことをインスタグラムで報告している。



投稿には、ラルフ ローレンによるホルターネックのウェディングドレスに身を包んだセレーナが、同ブランドの黒いタキシードを着たベニーの蝶ネクタイを直した後にキスをする動画や、セレーナが地面に座り、ベニーがその膝に頭を乗せて横たわる写真、2人が抱き合う姿、ブーケのクローズアップ、そして指輪の写真などが含まれている。キャプションには、白いハートの絵文字が2つと日付のみが添えられていた。



結婚式には、テイラー・スウィフト、パリス・ヒルトン、エド・シーラン、そして人気ドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」でセレーナと共演するスティーヴ・マーティンとマーティン・ショートらが出席したとみられる。



挙式に先立ち、先月、セレーナはメキシコのカボ・サン・ルーカスで、ベニーはラスベガスで、それぞれ独身最後のパーティーを楽しんでいた。