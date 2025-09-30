ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６０ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 46186.57（-60.72 -0.13%）
ナスダック 22580.27（+96.20 +0.43%）
CME日経平均先物 45155（大証終比：+25 +0.06%）
欧州株式29日終値
英FT100 9299.84（+15.01 +0.16%）
独DAX 23745.06（+5.59 +0.02%）
仏CAC40 7880.87（+10.19 +0.13%）
米国債利回り
2年債 3.629（-0.014）
10年債 4.141（-0.035）
30年債 4.708（-0.041）
期待インフレ率 2.366（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（-0.039）
英 国 4.700（-0.046）
カナダ 3.180（-0.046）
豪 州 4.332（-0.053）
日 本 1.634（-0.012）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.25（-2.47 -3.76%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3858.70（+49.70 +1.30%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113814.94（+2967.11 +2.68%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1691万1762（+440883 +2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
