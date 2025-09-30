NY株式29日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　46186.57（-60.72　-0.13%）
ナスダック　　　22580.27（+96.20　+0.43%）
CME日経平均先物　45155（大証終比：+25　+0.06%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9299.84（+15.01　+0.16%）
独DAX　 23745.06（+5.59　+0.02%）
仏CAC40　 7880.87（+10.19　+0.13%）

米国債利回り
2年債　 　3.629（-0.014）
10年債　 　4.141（-0.035）
30年債　 　4.708（-0.041）
期待インフレ率　 　2.366（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（-0.039）
英　国　　4.700（-0.046）
カナダ　　3.180（-0.046）
豪　州　　4.332（-0.053）
日　本　　1.634（-0.012）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.25（-2.47　-3.76%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3858.70（+49.70　+1.30%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113814.94（+2967.11　+2.68%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1691万1762（+440883　+2.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ