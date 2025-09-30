ジャイアンツは２９日（日本時間３０日）、ボブ・メルビン監督（６３）を解任したことを発表した。現役時代に捕手として活躍したバスター・ポージー編成本部長（３８）が通達したという。

ジャイアンツは今季、オフに遊撃手のアダメズを獲得し、６月途中には内野手のディバースをレッドソックスからトレードで獲得するなど打線強化を中心に積極的に動いたが、８１勝８１敗の勝率５割でナ・リーグ西地区３位に沈み、ポストシーズン進出を逃した。２１年に地区優勝を果たしたが、その後はドジャースが４連覇してジャイアンツは４年連続でポストシーズンにすら進めていない。

メルビン監督はかつてマリナーズ、ダイヤモンドバックス、アスレチックス、パドレスを率いた名将。今季が監督通算２２年目のシーズンだったが、チームをポストシーズンに導くことはできなかった。２２、２３年はパドレスの監督を務めていたが、２４年からジャイアンツの監督に就任。昨季は８０勝８２敗で地区４位に沈み、今季も貯金を作ることはできなかった。

ナ・リーグ西地区は、１３年以降の１３年間でドジャースが１２度地区優勝するなど、頭一つ抜けた存在。ライバル球団であり、伝統球団でもあるジャイアンツが、監督解任で来季へ向けて早くもテコ入れに動いた。