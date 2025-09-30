「マリナーズ１−６ドジャース」（２８日、シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、公式戦最終戦のマリナーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、自己最多＆球団記録を更新する５５号を放った。本塁打王争いはトップのカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）に１本及ばず、３年連続のタイトルは逃したが、この日は３安打固め打ち。３０日（同１０月１日）から始まるポストシーズン、ワイルドカード・シリーズに弾みをつけた。

敵地で迎えた最終１６２試合目。ＭＶＰコールが巻き起こったのは七回だ。２球で追い込まれた大谷が甘く入った１５３キロ高め直球をバックスクリーン左へたたき込んだ。

昨季自身が打ち立てた自己＆球団記録を更新する５５本目のアーチ。敵地スタンドを埋めたド軍ファンから大きな歓声が上がった。

「それだけ打てればチームは勝つ確率も上がると思う。まず自分のベストを更新できたっていうのはいいこと」

大谷の本塁打時の勝率は・５８１（３２勝１９敗）。７月から８月にかけて勝利に直結しない試合が続いたが、９月の１０本塁打は８勝２敗。理想が現実になっている。

前日の試合は３３試合ぶりの完全休養。球団の方針に従い、ポストシーズンに備えて充電した。その効果はてきめん。初回に右翼線二塁打を放つと、三回には右前打でフリーマンの２４号２ランを呼び込み、得点を記録した。

３年連続キングとサイクル安打が懸かった九回の打席は空振り三振。口を真一文字に結び、悔しがる表情を見せたが、試合後は「何も考えずに。今日はポストシーズンのためのいい感覚を持って終わりたいなと思っていた」と大谷。「そういう意味では３つヒットも打って、いい感覚でポストシーズンを迎えられる」と前向きに話した。

ワイルドカードシリーズの対戦相手はレッズに決まった。エースのグリーンら強力な先発陣を誇るチームに対し、公式戦は５勝１敗。公式戦を５連勝で終えたことを踏まえ「この勢いをポストシーズンにぶつけたいなと思う」。最大の目標、２年連続ワールドチャンピオンに向けて、すでに臨戦態勢は整っている。