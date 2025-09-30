ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７８ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 46169.17（-78.12 -0.17%）
ナスダック 22595.73（+111.66 +0.50%）
CME日経平均先物 45130（大証終比：0 0.00%）
欧州株式29日GMT16:02
英FT100 9299.84（+15.01 +0.16%）
独DAX 23745.06（+5.59 +0.02%）
仏CAC40 7880.87（+10.19 +0.13%）
米国債利回り
2年債 3.623（-0.021）
10年債 4.137（-0.039）
30年債 4.706（-0.043）
期待インフレ率 2.364（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（-0.039）
英 国 4.700（-0.046）
カナダ 3.175（-0.051）
豪 州 4.332（-0.053）
日 本 1.634（-0.012）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.32（-2.40 -3.65%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3860.40（+51.40 +1.35%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113917.44（+3069.61 +2.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万6992（+456113 +2.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
