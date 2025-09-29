MF大貫琉偉は鹿島ユースでクラセンV。U-17日本代表に勝者の雰囲気を伝え、勝つこと、自分が結果を出すことにもこだわる
勝者の雰囲気を伝え、U-17日本代表の勝利と自身の活躍にこだわる。MF大貫琉偉(鹿島ユース)は28日に行われたU-17日本代表候補と大阪体育大との練習試合に後半開始から出場。「結果にこだわってやってきた」ボランチは、1点を奪われた直後にゴールを決めた。
6-2というスコアもあり、前への意識を持ってプレー。FWの頑張りでこぼれたボールに左中間で反応すると、ターンして一気に前進する。FW浅田大翔(横浜FM)へのラストパスは通らなかったものの、ボールは自身の下へ。そして、「右足は結構自信あるんで。『打てるな』と思って振ったら、上手く入った」。コントロールされた右足シュートは鮮やかな弧を描いてファー上へ。そのままネットに吸い込まれた。
1-1で終えた前半の戦いをピッチ外からチェック。大貫は「相手が結構(前から)ハメて来ていたんで、プレミア(リーグ)とかだったら全部が全部飛び出すってわけじゃなかったんですけど、ボランチが抜けた方が多分スペース生まれるなと思っていました」。大貫はボランチコンビを組んだMF加藤海輝(横浜FMユース)に対して合図しながら、スペースへの動きを連発。3バックなどのサポートをすることも欠かさなかった。チームは前半の課題を改善し、ゴールラッシュ。大貫は自身のゴールも含めて後半を6-1で終えたことを評価していた。
大貫は昨年11月のU-16日本代表候補合宿で初めて年代別日本代表の活動に参加。当時はU17アジアカップ予選メンバーが不在だったが、その中に食い込むことはできなかった。それでも、今年、鹿島ユースで活躍を続け、8月末からのフランス遠征、今回の大阪合宿メンバーに続けて選出。立ち位置を変えてきている。
本人に慢心はなく、良い精神状態で大阪合宿に臨めているようだ。「代表入ったからと言って自分がすぐ出れるという立場ではないので、今、ここに呼ばれているのも本当に落ちるか選ばれるかっていうところだと思う。(その緊張感を)楽しむじゃないですけど、そういうメンタルの方が多分、自分もいいプレーできると思っているので、落ちるか入るか分かんないですけど、自分ができることは全部やっていきたい。鹿島の監督の中野(洋司)さんにも、『ラストチャンスだと思うから』って言われているので。それを言われて、『やっぱここで結果出さないとダメだな』って思ったんで、緊張はしないですけど、萎縮することなくできているのかなと思います」。一つ結果を残したMFは、残り2日間も自分の信念を曲げずにこだわっていく。
「(ボランチとして守備やバランスを取ることも大切で)難しいところなんですけど、チームを勝たせながら、自分の結果を残すっていうのにやっぱりこだわってやっていきたい」
ボランチのライバルたちも強みを持っているが、「チームが苦しいっていう時に前には出ていくところとかは絶対に負けちゃいけないなと思っている」。守備も、走ることも彼らを上回ることが目標。そして、結果でアピールする。
大貫の所属する鹿島ユースは今年、日本クラブユース選手権(U-18)で初優勝。その後、招集されたフランス遠征でU-17日本代表の廣山望監督から求められたことがある。「『クラブユースとかで優勝してるっていうのはなかなかない』『その優勝の雰囲気っていうのを作ってくれ』って言われたので、そういうところも発揮しつつ、とにかく喋って、自分がワールドカップに入っていけるようにアピールしたいなと思います」。フランス遠征のリモージュ国際大会で優勝。次はU-17ワールドカップのメンバー入りを勝ち取り、「世界のナンバーワンになってみたい」という目標に挑戦する。
(取材・文 吉田太郎)
