W杯予選・南アフリカに激震…没収試合処分で2位転落!! ベナン首位浮上、大苦戦ナイジェリアらに逆転の望み
国際サッカー連盟(FIFA)懲戒委員会は29日、北中米W杯アフリカ予選に出場資格のない選手を出場させたとして、南アフリカサッカー協会(SAFA)に制裁を課したと発表した。今年3月の南アフリカ対レソト戦が没収試合となり、試合結果が南アフリカの2-0勝利から0-3敗戦に変更された。
南アフリカ代表は今年3月に行われた北中米W杯アフリカ予選レソト戦で、累積警告のため出場停止となるはずだったMFテボホ・モコエナを出場させていた。
アフリカ予選C組の南アフリカは2試合を残した現在、勝ち点17の得失点差+8で首位に立っていたが、処分の結果、戦績は勝ち点14の得失点差+3に変更。これに伴い、勝ち点14の得失点差+4だったベナンに追い抜かれ、2位に転落した。アフリカ予選は各組首位のみW杯ストレートインで、各組2位はアフリカプレーオフ(9か国から1か国のみ大陸間プレーオフに出場)に回るため、影響の大きい処分となった。
さらにこの結果、予選で大苦戦を強いられていた3位の強豪ナイジェリア(勝ち点11、得失点差+2)、4位のルワンダ(勝ち点11、得失点差0)が逆転する可能性が拡大。加えて、処分によって勝ち点と得失点が加算された5位のレソト(勝ち点9、得失点差-3)もわずかに逆転の可能性が復活した。
C組残り2試合は10月に開催。最終節はナイジェリア対ベナンの強豪対決が組まれており、見逃せないが続きそうだ。
アフリカ予選C組の順位と次回スケジュールは以下の通り。
【順位表】
1.ベナン(14)+4
2.南アフリカ(14)+3
3.ナイジェリア(11)+2
4.ルワンダ(11)0
5.レソト(9)-3
6.ジンバブエ(4)-6
第9節
2025年10月9日(木)
レソト vs ナイジェリア
ジンバブエ vs 南アフリカ
ルワンダ vs ベナン
第10節
2025年10月14日(火)
南アフリカ vs ルワンダ
レソト vs ジンバブエ
ナイジェリア vs ベナン
