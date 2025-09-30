パルマvsトリノ スタメン発表
[9.29 セリエA第5節](エンニオ・タルディーニ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 21 ガエタノ・オリスタニオ
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 65 エリア・プリッコ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
監督
Carlos Cuesta García
[トリノ]
先発
GK 81 フランコ・イスラエル
DF 13 ギジェルモ・マリパン
DF 23 サウール・ココ
DF 44 アルディアン・イスマイリ
MF 20 バレンティーノ・ラザロ
MF 22 チェーザレ・カサデイ
MF 25 ニール・エンクンク
MF 32 クリスチャン・アスラニ
FW 10 ニコラ・ブラシッチ
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 26 シリル・エンゴング
控え
GK 1 アルベルト・パレアーリ
GK 71 M. Popa
DF 5 アダム・マジーナ
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 21 アリ・デンベレ
DF 34 クリスティアーノ・ビラーギ
MF 6 エミルハン・イルカン
MF 61 アドリアン・タメズ
MF 66 グビダス・ギネイティス
FW 7 ザカリア・アブクラル
FW 19 チェ・アダムス
FW 91 ドゥバン・サパタ
FW 92 アリュー・エンジェ
監督
マルコ・バローニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります