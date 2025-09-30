【今日の献立】2025年9月30日(火)「味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの」 「カボチャと枝豆の煮もの」 「カブのナムル」 の全3品。
豚ロースの煮込み料理に、カボチャの煮物とカブのナムルを添えた、肉と野菜をたっぷり摂れる献立です。
【主菜】味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの
調理時間：1時間30分
カロリー：719Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ3
ショウガ (薄切り)5枚
白ネギ (青い部分)1本分
サラダ油 少々
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
みりん 大さじ2
ゆで卵 2個
ネギ (刻み)適量
2. 水をかぶるくらいまで注ぎ、酒、ショウガ、白ネギの青い部分を入れ、煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして1時間煮る。
途中でゆで汁が少なくなったら水を足してください。
3. いったん火を止めてショウガと白ネギの青い部分を取り出し、ゆで汁を半分位捨て、砂糖を加えて再び弱火にかけて時々返しながら5分煮る。
4. しょうゆを加えて強火にし、時々返しながら煮からめる。煮汁が少なくなったらみりん、ゆで卵を加えて煮からめて火を止める。
5. 豚ロース肉は粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り、ゆで卵は半分に切って器に盛り合わせ、ネギを散らす。
【副菜】カボチャと枝豆の煮もの
彩りと食感が楽しいカボチャの煮物です。
調理時間：20分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1/2
みりん 大さじ1
枝豆 1/2袋(100g)
塩 小さじ1
枝豆はサヤの両端を少し切り落とし、ボウルに入れて塩を加えてもみ、熱湯に塩ごと入れて3〜4分ゆでてザルに上げ、豆をサヤから出す。
2. 砂糖を加えて5分煮て、しょうゆ、みりんを加えて強火にする。時々鍋を揺すり、煮詰まったら枝豆を加えて大きく混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】カブのナムル
ニンニクとゴマ油の香りが食欲をそそります。ビールのおつまみにも合う一品です。
調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量 ニンニク (すりおろし)少々
ゴマ油 小さじ1/2
一味唐辛子 少々
豚ロースの煮込み料理に、カボチャの煮物とカブのナムルを添えた、肉と野菜をたっぷり摂れる献立です。
【主菜】味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの
©Eレシピ
調理時間：1時間30分
カロリー：719Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚ロース肉 (ブロック)370~380g
酒 大さじ3
ショウガ (薄切り)5枚
白ネギ (青い部分)1本分
サラダ油 少々
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
みりん 大さじ2
ゆで卵 2個
ネギ (刻み)適量
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、豚ロース肉の表面に焼き色を付ける。
©Eレシピ
2. 水をかぶるくらいまで注ぎ、酒、ショウガ、白ネギの青い部分を入れ、煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして1時間煮る。
©Eレシピ
途中でゆで汁が少なくなったら水を足してください。
3. いったん火を止めてショウガと白ネギの青い部分を取り出し、ゆで汁を半分位捨て、砂糖を加えて再び弱火にかけて時々返しながら5分煮る。
©Eレシピ
4. しょうゆを加えて強火にし、時々返しながら煮からめる。煮汁が少なくなったらみりん、ゆで卵を加えて煮からめて火を止める。
©Eレシピ
5. 豚ロース肉は粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り、ゆで卵は半分に切って器に盛り合わせ、ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】カボチャと枝豆の煮もの
彩りと食感が楽しいカボチャの煮物です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カボチャ 1/8個
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1/2
みりん 大さじ1
枝豆 1/2袋(100g)
塩 小さじ1
【下準備】カボチャは種とワタを取り、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
枝豆はサヤの両端を少し切り落とし、ボウルに入れて塩を加えてもみ、熱湯に塩ごと入れて3〜4分ゆでてザルに上げ、豆をサヤから出す。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にカボチャを入れ、分量外の水をかぶる位まで注ぎ入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかくなるまで煮る。
©Eレシピ
2. 砂糖を加えて5分煮て、しょうゆ、みりんを加えて強火にする。時々鍋を揺すり、煮詰まったら枝豆を加えて大きく混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カブのナムル
ニンニクとゴマ油の香りが食欲をそそります。ビールのおつまみにも合う一品です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カブ 2個
塩 適量 ニンニク (すりおろし)少々
ゴマ油 小さじ1/2
一味唐辛子 少々
【下準備】カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦薄切りにしてボウルに入れ、塩をからめて10分置く。
©Eレシピ
【作り方】1. カブの水気を絞って別のボウルに入れ、ニンニク、ゴマ油、一味唐辛子を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ