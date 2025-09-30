プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの」 「カボチャと枝豆の煮もの」 「カブのナムル」 の全3品。
豚ロースの煮込み料理に、カボチャの煮物とカブのナムルを添えた、肉と野菜をたっぷり摂れる献立です。

【主菜】味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの


調理時間：1時間30分
カロリー：719Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚ロース肉  (ブロック)370~380g
  酒  大さじ3
  ショウガ  (薄切り)5枚
  白ネギ  (青い部分)1本分
サラダ油  少々
砂糖  大さじ2
しょうゆ  大さじ2.5
みりん  大さじ2
ゆで卵  2個
ネギ  (刻み)適量

【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、豚ロース肉の表面に焼き色を付ける。

2. 水をかぶるくらいまで注ぎ、酒、ショウガ、白ネギの青い部分を入れ、煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして1時間煮る。

途中でゆで汁が少なくなったら水を足してください。
3. いったん火を止めてショウガと白ネギの青い部分を取り出し、ゆで汁を半分位捨て、砂糖を加えて再び弱火にかけて時々返しながら5分煮る。

4. しょうゆを加えて強火にし、時々返しながら煮からめる。煮汁が少なくなったらみりん、ゆで卵を加えて煮からめて火を止める。

5. 豚ロース肉は粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り、ゆで卵は半分に切って器に盛り合わせ、ネギを散らす。

【副菜】カボチャと枝豆の煮もの
彩りと食感が楽しいカボチャの煮物です。

調理時間：20分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
砂糖  大さじ1.5
しょうゆ  大さじ1/2
みりん  大さじ1
枝豆  1/2袋(100g)
  塩  小さじ1

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、ひとくち大に切る。

枝豆はサヤの両端を少し切り落とし、ボウルに入れて塩を加えてもみ、熱湯に塩ごと入れて3〜4分ゆでてザルに上げ、豆をサヤから出す。

【作り方】

1. 鍋にカボチャを入れ、分量外の水をかぶる位まで注ぎ入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかくなるまで煮る。

2. 砂糖を加えて5分煮て、しょうゆ、みりんを加えて強火にする。時々鍋を揺すり、煮詰まったら枝豆を加えて大きく混ぜ合わせ、器に盛る。

【副菜】カブのナムル
ニンニクとゴマ油の香りが食欲をそそります。ビールのおつまみにも合う一品です。

調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  2個
  塩  適量 ニンニク  (すりおろし)少々
ゴマ油  小さじ1/2
一味唐辛子  少々

【下準備】

カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦薄切りにしてボウルに入れ、塩をからめて10分置く。

【作り方】

1. カブの水気を絞って別のボウルに入れ、ニンニク、ゴマ油、一味唐辛子を加えて和え、器に盛る。

