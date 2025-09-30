来月4日に投開票の自民党総裁選に向けて、「news zero」は候補者5人の考えを個別に伝えていきたいと考えています。29日は、農林水産相の小泉進次郎氏（44）に話を聞きました。

――今、総裁選真っただ中ですけれども、ご自身で情勢をどう分析されていますか？

もうこれは、昨年は私の力不足で、決勝（決選投票）にもいけなかったわけですよね。この反省を踏まえて、1人でも多くの議員に加え、1人でも多くの党員の皆さんに応援してもらえるような努力を重ねてきたつもりです。

――手応えはありますか？

昨年以上にチームがやはりすごく強じんな、そして幅広いメンバーに支えてもらっているおかげで、昨年以上の活動量になっているというのはいえると思います。

■“不適切投稿”依頼 なぜ起きた？

――小泉さんの陣営が、小泉さんを称賛するコメントであるとか、他候補を想起させる否定的な投稿を関係者に依頼していたことが明らかになったが、これはなぜ起きてしまったと考えていますか？

チームの中で起きたことは、最後は責任はトップの責任ですから、私を応援する議員の今回のことによって良かれと思ってやったこととはいえ、行きすぎた表現があったこと、本当に申し訳なく思います。

――（“不適切投稿”について）この話を聞いた時はさすがに驚いたのでは？

やはり私自身が誹謗中傷や批判的なコメントを常に受けている立場ですから、やはりそういったことというのは、報告を受けた時に、こういったことが起きてしまったか、知らなかったとはいえ、最後は私の責任だと思います。

――向かい風を感じる瞬間もありますか？

仮に今回の総裁選において厳しいという向かい風を感じることがあったとしたら、それは全てにおいて私の責任ですから、誰かの責任ではありません。緊張感を持って乗り越えられるように努めたいと思います。

■「解党的出直し」について

――小泉さんの思う「解党的出直し」とは？

奇をてらったり、何か万能薬があるわけではありません。私は2009年の初当選で、当時自民党は野党。まさに今、自民党は野党ではありませんが、事実上野党だという認識の中で、あの時の原点からもう一回始めると。

――小泉純一郎元首相が言っていた「自民党をぶっ壊す」まではいかない？

全く状況が違うと思いますね。あの時は自民党の中で、やはり政策論争における議論があった時代だと思います。今起きてることは、その政策以外でも、党の分断や亀裂というものが国民の皆さんにあらわになってしまって、自民党がまず一つになって野党と向き合う環境をつくり、そして国民の皆さんの声を形にすること、野党の皆さんと約束したことをやること、それが今までの総裁選と違うところではないですか。

■「物価高」対策どう実現？

――所得税の基礎控除などを物価や賃金の上昇に合わせて調整する仕組みを導入するとされているが、具体的にはどういう仕組み？

今、日本の経済がデフレの局面からインフレの局面に変わってきて、ここに合わせて所得税の見直しをする。その時に物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除等を引き上げていく。これは自民、公明、国民民主、この3党で、178万円まで引き上げるということは、もう合意があるんです。その合意に向けて誠実な努力を積み重ねることでもある。

■野党との協力…維新との連立は？

――連立の拡大ということも検討材料に入ってくると思いますが、日本維新の会と連立を組む考えというのは？

維新の会からも、仮に連立の打診があれば協議に応じるという発言があります。だとしたら、私はその選択肢は十分あり得ると思います。なぜ連立を志向するかといえば、国民の皆さんが求めていることを安定した形でスピード感をもって実現をするには、それ（連立）が最良の形の一つだからです。

とはいえ、連立はそう簡単なことではないことも事実で、向き合ってみてからでないとわからないこともあるので、仮に私が総裁選で選ばれて総裁になった暁には、できる限り早く私から、新総裁としてのごあいさつに加えて、今後の連携のあり方についても話をしたいと思っています。これは維新に限らずです。