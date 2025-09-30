米菓メーカー・三幸製菓が２９日、都内で新商品「ママのイチオシ」の新商品発表会を行った。

この日から全国で発売される新商品は、スナック業界を盛り上げることを目的としたエンターテインメント集団「スナック横丁」とタッグを組み、開発した。ピーナツ、糸のり醤油味、梅ざらめ味、黒豆しお味、しお味、旨口醤油味の６種ミックスが５袋入っている。

同社の足立和彦執行役員は新商品開発のため、東京・新橋のスナックに通い、スナックのママがおいしいという味を探求したことを告白。「コロナ禍を経て、おつまみ需要が多様化している」と指摘し、「スーパーやコンビニで購入するのはもちろん、スナックに訪れたお客様にもママから提供していただきたい」と力を込めた。

商品開発に協力した新橋のスナックのママ３人も登場。一足先に新商品を客に提供したスナックＡｅｒｕ・うららママは「一度にいろんな味が食べられるのが、お客さんも飽きずに食べられるという声がありました」。カラオケスナック・ざうるす・みわママも「（新商品を）持って帰る人が多々います」と太鼓判を押した。

１０月２５日には、東京・西尾久の街中スナックＡＲＡＫＡＷＡ ＬＡＢＯ本店で発売記念イベントを開催。三幸製菓社員がカウンターに立ち、同商品を来場者に直接ＰＲするという。