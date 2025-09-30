２８日のフジテレビ「ボクらの時代」に、オダギリジョー（４９）、深津絵里（５２）、森雅樹が出演した。

「トーク番組にはめったに出ない」いう深津と森がオダギリのオファーで集まったと紹介された。

深津が、オダギリが脚本、監督、編集、出演の映画「ＴＨＥ オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウ ＭＯＶＩＥ」で８年ぶりに映画出演したことなどを語った。

明るいトップスにデニム姿がネットでも話題に。

「深津絵里が可愛すぎる」「透明感が極まってもはや透けている深津絵里神」「この衣装かわいい…どこのブランドのだろう？」「もうぜんぶ可愛かった」「深津絵里かわいいし全然変わらんくて怖いまである」「素敵だなぁ…憧れる。歳を重ねるって、いいことだよね？」「女優ってすごいなあ」「国宝、深津絵里さまが出てらした」「美しい」「深津絵里さんの顔も声も刺さり過ぎる」「永遠の憧れ」「綺麗すぎ」「変わらなすぎてビックリ、綺麗すぎる」「５０代になった深津絵里さんも素敵すぎて憧れる」と反応する投稿が集まった。