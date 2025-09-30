MilleFée×マリー♪渋谷ロフト限定POPUPで特別パッケージ登場

2025年10月1日(水)～10月9日(木)の期間、渋谷ロフト2階にて『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」をモチーフにした限定パッケージアイテムが登場するPOPUPが開催されます。コスメブランドMilleFéeやMaison de MilleFéeのラインアップが揃い、ここでしか手に入らない特典やノベルティも用意。マリーの世界観に包まれる、ときめきの9日間をお見逃しなく♡

マリー限定パッケージのMilleFéeアイテム

マイキティアイパレット



価格：全3色・各1,760円

M02ラグドール／M05サイベリアン／M08お姫様キャット

ミャオパウズアイシャドウパレット



価格：全3色・各1,760円

M03ツンデレ／M05アイドル／M08おしゃれ

MilleFéeからは、マリーをモチーフにした限定コスメが登場。さらに通常パッケージの人気商品も展開。

絵画アイシャドウパレット（全14色 2,420円）、ジューシーグロウバーム（全4色 1,540円）、ぷくぷく涙袋パレット（全3色 1,540円）、うるうるフィットグロス（全5色 1,650円）など、メイクの幅を広げる多彩なアイテムが揃います♪

限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡

Maison de MilleFéeの香り＆ケアアイテム

ライフスタイルブランドMaison de MilleFéeからは、フレグランスとハンドクリームがラインアップ。

・絵画フレグランス（全6種 各1,430円）

・絵画ハンドクリーム（全4種 各1,320円）

日常にさりげなくアートのような彩りを添えるアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。限定POPUPで手に入れられる特別感も魅力です。

POPUP限定の豪華ノベルティも♡

POPUP期間中の購入者には嬉しい特典が。

1点以上購入：ミニマシュマロパフ1個

2,640円以上購入：ガチャイベント参加（スマホグリップやオリジナル巾着などが当たる）

4,400円以上購入：シリコンブラシS

数量限定のため、早めの来場がおすすめです。マリーの愛らしい世界観とMilleFéeの遊び心が融合した特典をぜひ手に入れて♡

渋谷ロフトでマリーと過ごす特別な9日間

2025年10月1日(水)～10月9日(木)の9日間限定で開催される渋谷ロフトPOPUP。

マリーとMilleFéeのコラボレーションアイテム、Maison de MilleFéeの香りアイテム、さらに購入特典まで、ここでしか味わえない特別な体験が待っています。

マリーの愛らしさと彩り豊かなコスメで、秋のおしゃれをもっと楽しんでみませんか？