女優でタレントの菊川怜が２９日、昭和世代に向けた動画配信サービス「学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』」にゲスト出演した。

月曜日は元ＮＨＫのフリーアナウンサー武内陶子がＭＣを担当する「こだわり深掘り！」。菊川がまず、こだわりとして挙げたのは「時間の使い方」だった。

６歳の長男、４歳の次男、３歳の長女を育てる。昨年１１月６日に実業家の夫と離婚。シングルマザーの道を選んだが、子どもたちには精いっぱいの愛情を注いでいる。

「おうちのことってエンドレスにいっぱい細かくありますよね。時間をどう使ったら効率良いかを考えるようになって、いかにタスクが次から次にモグラ叩きのように降ってくるんです。この忙しい時にど〜して〜！そんな時に仕事の打ち合わせが入っていた…。どうやってコレを乗り越えようって一瞬、真っ白になって…。徐々に戻して、どうしていいかを冷静に判断するフェーズに入り、必死になって乗り越えるという。家の中でずっと走っています」

これには同じく３人の子どもを持つ武内も大きくうなずき、子育てトークで盛り上がった。

続いて、昨年１２月９日に膀胱がんで亡くなったフリーアナウンサー小倉智昭さん（享年７７）の思い出話も。菊川はフジテレビ系の情報番組「とくダネ！」で、２０１２年７月〜１７年９月まで小倉さんと番組を進行した。

さらに、１０月１０日には１５年ぶりの映画出演作「種まく旅人 醪（もろみ）のささやき」がＴＯＨＯシネマズ日比谷ほかで全国ロードショー公開される。「第一次産業を応援し、日本酒をこよなく愛する農林水産省の官僚役です。食の大事さ・喜び！ 生きていくエネルギーになります」と説明する菊川の言葉に、武内は感動の涙を流す場面もあった。